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Оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

1 ноября 2023 07:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Спасатели ликвидируют пожар в результате обстрела Кременчуга. Фото: t.me/poltavskaOVA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью оккупанты неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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"Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавскую область БпЛА. Воздушная тревога длилась более четырех часов. К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге", — говорится в сообщении.

Как известно, на месте попадания возник сильный пожар, однако спасатели уже ликвидировали его.

"Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", — добавил Пронин.

Он также отметил, что часть вражеских беспилотников все же удалось "приземлить" нашим защитникам.

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Напомним, 31 октября в Херсоне российские оккупанты осуществили обстрел автобазы, в результате чего двое сотрудников получили ранения. Вскоре глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия российских обстрелов.

Также российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.

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