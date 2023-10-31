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Окупанти атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні

31 жовтня 2023 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні
Наслідки російського удару по українській ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Це сталося вчора, 30 жовтня.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Обстріл ТЕС

У ДТЕК розповіли, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено обладнання. Внаслідок цього без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.  

На щастя, люди не постраждали.

"Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

За інформацією ЗМІ, ДТЕК підтверджує, що постраждала від російського обстрілу Курахівська ТЕС у Донецькій області.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.

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