Окупанти атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні
Російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Це сталося вчора, 30 жовтня.
Про це повідомляє ДТЕК.
Обстріл ТЕС
У ДТЕК розповіли, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено обладнання. Внаслідок цього без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
На щастя, люди не постраждали.
"Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", — йдеться у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, ДТЕК підтверджує, що постраждала від російського обстрілу Курахівська ТЕС у Донецькій області.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.
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