Окупанти атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні

Наслідки російського удару по українській ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Це сталося вчора, 30 жовтня.

Про це повідомляє ДТЕК.

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У ДТЕК розповіли, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено обладнання. Внаслідок цього без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

На щастя, люди не постраждали.

"Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", — йдеться у повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

За інформацією ЗМІ, ДТЕК підтверджує, що постраждала від російського обстрілу Курахівська ТЕС у Донецькій області.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.