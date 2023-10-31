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Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе

31 октября 2023 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе
Последствия российского удара по украинской ТЭС. Иллюстративное фото: ДТЭК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе Украины. Это произошло вчера, 30 октября.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Обстрел ТЭС

В ДТЭК рассказали, что в результате российского обстрела было повреждено оборудование. В результате без света и воды остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

К счастью, люди не пострадали.

"Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК начали активную работу по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения в домах украинцев", — говорится в сообщении.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

По информации СМИ, ДТЭК подтверждает, что пострадала от российских обстрелов Кураховская ТЭС в Донецкой области.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали населенные пункты Харьковской области. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. К счастью, люди не пострадали.

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