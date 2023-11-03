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Окупанти атакували військову базу в Івано-Франківській області — деталі

3 листопада 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти атакували військову базу в Івано-Франківській області — деталі
Вибухи в Івано-Франківській області. Фото (архівне): із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.  

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"3 листопада 2023 року ворог  намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131"", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, окупанти атакували військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби та локалізували пожежу. Обійшлося без постраждалих. 

"Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!" — наголосила Онищук. 

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі у Львівській області лунали вибухи. Кілька разів спрацювала ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів чули й мешканці Вінницької області вночі 3 листопада. Це сталося близько 01:40.

Додамо, що вибухи гриміли й у Харкові, внаслідок чого є влучання, про які розповів мер міста Ігор Терехов.

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