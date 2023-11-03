Окупанти атакували військову базу в Івано-Франківській області — деталі

Вибухи в Івано-Франківській області. Фото (архівне): із соцмереж

У ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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"3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131"", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, окупанти атакували військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби та локалізували пожежу. Обійшлося без постраждалих.

"Дякуємо нашим захисникам на всіх напрямках, які боронять українську землю та небо!" — наголосила Онищук.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі у Львівській області лунали вибухи. Кілька разів спрацювала ППО.

Також ми писали, що звуки вибухів чули й мешканці Вінницької області вночі 3 листопада. Це сталося близько 01:40.

Додамо, що вибухи гриміли й у Харкові, внаслідок чого є влучання, про які розповів мер міста Ігор Терехов.