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Оккупанты атаковали военную базу в Ивано-Франковской области — детали

3 ноября 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали военную базу в Ивано-Франковской области — детали
Взрывы в Ивано-Франковской области. Фото (архивное): из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками военную базу в Ивано-Франковской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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"3 ноября 2023 года враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Как известно, оккупанты атаковали военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы и локализовали пожар. Обошлось без пострадавших.

"Спасибо нашим защитникам по всем направлениям, которые защищают украинскую землю и небо!" — подчеркнула Онищук.

Напомним, что во время воздушной тревоги сегодня ночью во Львовской области раздавались взрывы. Несколько раз сработало ПВО.

Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.

Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего попадание, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.

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