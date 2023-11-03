Оккупанты атаковали военную базу в Ивано-Франковской области — детали

Взрывы в Ивано-Франковской области. Фото (архивное): из соцсетей

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками военную базу в Ивано-Франковской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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"3 ноября 2023 года враг пытался нанести удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Как известно, оккупанты атаковали военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы и локализовали пожар. Обошлось без пострадавших.

"Спасибо нашим защитникам по всем направлениям, которые защищают украинскую землю и небо!" — подчеркнула Онищук.

Напомним, что во время воздушной тревоги сегодня ночью во Львовской области раздавались взрывы. Несколько раз сработало ПВО.

Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.

Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего попадание, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.