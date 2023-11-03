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Сильні вибухи в Вінницькій області — масовий обстріл "шахедів"

3 листопада 2023 01:52
оновлено: 02:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сильні вибухи в Вінницькій області зараз 3 листопада — масовий обстріл "шахедів"
Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Вінницькій області зараз, 3 листопада, пролунали під час повітряної тривоги близько 01:40. Військові попередили про загрозу атаки БпЛА західні та низку інших "червоних" областей. Раніше також лунали вибухи в Кропивницькому та Харкові.

Про вибухи повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Вінницькій області зараз 3 листопада 

Оновлено 01:55. У Вінницькій області гриміли вибухи. Також деякі пабліки писали про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 02:05. Перед вибухами Повітряні сили попереджали про безпілотники у Вінницькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні продовжується повітряна тривога через загрозу удару БпЛА. Небезпека триває вже близько 3-х годин.

Повітряна тривога в Україні сьогодні, 3 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Харкові гриміли вибухи близько 00:40 3 листопада, що означало роботу українських захисників по ворожих "шахедах".

Також ми писали, що вибухи лунали також у Кропивницькому Кіровоградської області. Звуки було чути в четвер, 2 листопада, близько 23:15. Повідомляється про атаку ракетою Х-59.

Додамо, що продовжується повітряна тривога в низці областей. Таким чином станом на 3 листопада небезпека охопила значну частину України, а тривога не поспішаючи змістилася на захід, а саме до Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей та інших.

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