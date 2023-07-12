Окупанти атакували Запоріжжя невідомим об'єктом: постраждали люди

Лікарі на місці вибуху. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти атакували місто невідомим об'єктом.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкта, є повідомлення про шість постраждалих, троє госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні", — розповів заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк

У будинках навколо епіцентру вибуху повилітали вікна.

У мережі публікують відео та показують наслідки чергової російської атаки.

Свідки вибуху розповіли, що відбувалося у місті.

Нагадаємо, через російські обстріли Херсона постраждало п'ятеро людей. Серед них є дитина.

Також ми писали, що у ніч проти 11 липня росіяни вчергове намагались атакувати українську територію. Цього разу російські військові застосували безпілотник, однак українські Сили ППО збили всі БпЛА.