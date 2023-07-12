Окупанти атакували Запоріжжя невідомим об'єктом: постраждали люди
Сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти атакували місто невідомим об'єктом.
Про це повідомляє "Суспільне".
Атака росіян на Запоріжжя
"Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкта, є повідомлення про шість постраждалих, троє госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні", — розповів заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк
У будинках навколо епіцентру вибуху повилітали вікна.
У мережі публікують відео та показують наслідки чергової російської атаки.
Свідки вибуху розповіли, що відбувалося у місті.
Нагадаємо, через російські обстріли Херсона постраждало п'ятеро людей. Серед них є дитина.
Також ми писали, що у ніч проти 11 липня росіяни вчергове намагались атакувати українську територію. Цього разу російські військові застосували безпілотник, однак українські Сили ППО збили всі БпЛА.