Оккупанты атаковали Запорожье неизвестным объектом: пострадали люди

Врачи на месте взрыва. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 12 июля, около 12:30 в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты атаковали город неизвестным объектом.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированы, один из которых ребенок на обследовании", — рассказал заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк

В домах вокруг эпицентра взрыва вылетели окна.

В сети публикуют видео и показывают последствия очередной атаки.

Свидетели взрыва рассказали, что происходило в городе.

Напомним, из-за российских обстрелов Херсона пострадали пять человек. Среди них есть ребенок.

Также мы писали, что в ночь на 11 июля россияне в очередной раз пытались атаковать украинскую территорию. В этот раз российские военные применили беспилотник, однако украинские Силы ПВО сбили все БпЛА.