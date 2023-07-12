Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты атаковали Запорожье неизвестным объектом: пострадали люди arrow

Оккупанты атаковали Запорожье неизвестным объектом: пострадали люди

12 июля 2023 15:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали Запорожье неизвестным объектом: пострадали люди
Врачи на месте взрыва. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 июля, около 12:30 в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты атаковали город неизвестным объектом.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Атака россиян на Запорожье

"Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированы, один из которых ребенок на обследовании", — рассказал заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк

В домах вокруг эпицентра взрыва вылетели окна.

В сети публикуют видео и показывают последствия очередной атаки.

Свидетели взрыва рассказали, что происходило в городе.

Напомним, из-за российских обстрелов Херсона пострадали пять человек. Среди них есть ребенок.

Также мы писали, что в ночь на 11 июля россияне в очередной раз пытались атаковать украинскую территорию. В этот раз российские военные применили беспилотник, однако украинские Силы ПВО сбили все БпЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз