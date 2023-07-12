Оккупанты атаковали Запорожье неизвестным объектом: пострадали люди
Сегодня, 12 июля, около 12:30 в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты атаковали город неизвестным объектом.
Об этом сообщает "Суспільне".
Атака россиян на Запорожье
"Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированы, один из которых ребенок на обследовании", — рассказал заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк
В домах вокруг эпицентра взрыва вылетели окна.
В сети публикуют видео и показывают последствия очередной атаки.
Свидетели взрыва рассказали, что происходило в городе.
Напомним, из-за российских обстрелов Херсона пострадали пять человек. Среди них есть ребенок.
Также мы писали, что в ночь на 11 июля россияне в очередной раз пытались атаковать украинскую территорию. В этот раз российские военные применили беспилотник, однако украинские Силы ПВО сбили все БпЛА.