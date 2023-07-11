У Херсоні через ворожий обстріл збільшилась кількість поранених, — Прокудін
Через російські обстріли Херсона постраждало п'ятеро людей. Серед них є дитина.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Хто постраждав
Зазначається, що у 8-річної дівчинки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. Під час російського удару вона перебувала на подвір'ї будинку.
"У 68-річного чоловіка — важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості", — наголосив він.
Ще одного чоловіка було поранено у Кіндійці.
Всіх постраждалих було шпиталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу.
Що сталося
У вівторок, 11 липня, російські терористи підло обстріляли житлові квартали Херсона. Російські окупаційні війська вдарили по гуманітарному штабі та щонайменше по пʼяти житлових будинках. У місцях обстрілів сталися пожежі.
Нагадаємо, 10 липня росіяни вкотре обстріляли Херсон. В результаті терористичної атаки постраждала одна людина.