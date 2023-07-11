У Херсоні через ворожий обстріл збільшилась кількість поранених, — Прокудін

Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram

Через російські обстріли Херсона постраждало п'ятеро людей. Серед них є дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Хто постраждав

Зазначається, що у 8-річної дівчинки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. Під час російського удару вона перебувала на подвір'ї будинку.

"У 68-річного чоловіка — важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості", — наголосив він.

Ще одного чоловіка було поранено у Кіндійці.

Всіх постраждалих було шпиталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Скриншот допису

Що сталося

У вівторок, 11 липня, російські терористи підло обстріляли житлові квартали Херсона. Російські окупаційні війська вдарили по гуманітарному штабі та щонайменше по пʼяти житлових будинках. У місцях обстрілів сталися пожежі.

Нагадаємо, 10 липня росіяни вкотре обстріляли Херсон. В результаті терористичної атаки постраждала одна людина.