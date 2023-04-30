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Окупанти безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW

30 квітня 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Основні зусилля Росії — Східна Україна, тому окупанти активно ведуть наступальні операції. В останні дні росіяни трохи просунулись у Бахмуті, а от під Авдіївкою їхні наступальні операції закінчились поразкою.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Ситуація в Луганській області

Як зазначають аналітики, одна із цілей Російської Федерації — Луганська область. Мета Росії: захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей.

Там додали, що 29 квітня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в напрямку Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та на південь від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в напрямках Тернів, Невського (обидва за 16-18 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Українські війська продовжують обстріли російських тилів у Луганській області. Російські джерела стверджували, що 29 квітня українські сили вдарили по Брянці (9 км на захід від Алчевська на трасі Т0504) чотирма ракетами HIMARS.

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Бої в Донецькій області

За словами аналітиків, 29 квітня російські війська мали незначні успіхи у Бахмуті. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показали обмежене просування росіян у південно-західному та північно-західному Бахмуті.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися в північно-західному Бахмуті та захопили Бахмутський медичний коледж у центрі міста та Бахмутський промисловий коледж у південній частині міста.

У РФ стверджували, що російські війська контролюють 92 відсотки Бахмута і здійснили наземні атаки біля дороги через Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута), а також поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки та Іванівського (5 км на захід від Бахмута).

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили все ще мають доступ до логістичних шляхів до Бахмута, заперечуючи заяви Росії про те, що російські війська контролюють шляхи до міста. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися розблокувати трасу E40 у напрямку Красної Гори (6 км на північ від Бахмута).

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Нагадаємо, декілька днів тому Нацгвардія утримала під контролем ключові логістичні шляхи на заході Бахмута.  Російські штурмовики зазнали втрат і відступили.

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