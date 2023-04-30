Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW arrow

Оккупанты безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW

30 апреля 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Основные усилия России — Восточная Украина, поэтому оккупанты активно ведут наступательные операции. В последние дни россияне немного продвинулись в Бахмуте, а вот под Авдеевкой их наступательные операции окончились поражением.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Ситуация в Луганской области

Как отмечают аналитики, одна из целей Российской Федерации — Луганская область. Цель России: захват остальной Луганской области и продвижение на запад в восточную Харьковскую и северную Донецкую области.

Там добавили, что 29 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлении Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлениях Тернов, Невского (оба в 16-18 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Украинские войска продолжают обстрелы российских тылов в Луганской области. Российские источники утверждали, что 29 апреля украинские силы ударили по Брянке (9 км к западу от Алчевска на трассе Т0504) четырьмя ракетами HIMARS.

скриншот

Бои в Донецкой области

По словам аналитиков, 29 апреля российские войска имели незначительные успехи в Бахмуте. Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показали ограниченное продвижение россиян в юго-западном и северо-западном Бахмуте.

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись в северо-западном Бахмуте и захватили Бахмутский медицинский колледж в центре города и Бахмутский промышленный колледж в южной части города.

В РФ также утверждали, что российские войска контролируют 92 процента Бахмута и совершили наземные атаки у дороги через Хромово (непосредственно к западу от Бахмута), а также вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки и Ивановского (5 км на западнее Бахмута).

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы все еще имеют доступ к логистическим путям в Бахмут, отрицая заявления России о том, что российские войска контролируют пути в город. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались разблокировать трассу E40 в направлении Красной Горы (6 км к северу от Бахмута).

скриншот

скриншот

Напомним, несколько дней назад Нацгвардия удержала под контролем ключевые логистические пути на западе Бахмута. Российские штурмовики понесли потери и отступили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас