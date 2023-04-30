Оккупанты безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Основные усилия России — Восточная Украина, поэтому оккупанты активно ведут наступательные операции. В последние дни россияне немного продвинулись в Бахмуте, а вот под Авдеевкой их наступательные операции окончились поражением.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Ситуация в Луганской области

Как отмечают аналитики, одна из целей Российской Федерации — Луганская область. Цель России: захват остальной Луганской области и продвижение на запад в восточную Харьковскую и северную Донецкую области.

Там добавили, что 29 апреля российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлении Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в направлениях Тернов, Невского (оба в 16-18 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Украинские войска продолжают обстрелы российских тылов в Луганской области. Российские источники утверждали, что 29 апреля украинские силы ударили по Брянке (9 км к западу от Алчевска на трассе Т0504) четырьмя ракетами HIMARS.

Бои в Донецкой области

По словам аналитиков, 29 апреля российские войска имели незначительные успехи в Бахмуте. Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показали ограниченное продвижение россиян в юго-западном и северо-западном Бахмуте.

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись в северо-западном Бахмуте и захватили Бахмутский медицинский колледж в центре города и Бахмутский промышленный колледж в южной части города.

В РФ также утверждали, что российские войска контролируют 92 процента Бахмута и совершили наземные атаки у дороги через Хромово (непосредственно к западу от Бахмута), а также вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки и Ивановского (5 км на западнее Бахмута).

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы все еще имеют доступ к логистическим путям в Бахмут, отрицая заявления России о том, что российские войска контролируют пути в город. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались разблокировать трассу E40 в направлении Красной Горы (6 км к северу от Бахмута).

Напомним, несколько дней назад Нацгвардия удержала под контролем ключевые логистические пути на западе Бахмута. Российские штурмовики понесли потери и отступили.