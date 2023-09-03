Окупанти безуспішно наступають на трьох напрямках, — зведення Генштабу

Воїни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб

Триває 557 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. 3 вересня окупанти заввдали по Украъны 39 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли окупантів за добу

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

На Харківщині ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої та здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. Такожь росіяни на Бахмутському напрямку ворог завдали авіаційних ударів. На цьому ж напрямку окупанти також гатили з артилерії.

Бойові зіткнення за добу

На Лиманському (Луганська обл.) та на Авдіївському (Донецька обл.) напрямках росіяни безуспішно намагались наступати. Також сили оборони стримують окупантів на Мар’їнському напрямку.

Росыяни не полишають спроб захопити позиції і у Запорізькій області.

"На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області", — повідомляє Генштаб.

Успіхи ЗСУ на фронті

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетним комплексам противника", — йдеться у зведенні Генштабу.

До того ж підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Нагадаємо, окупанти поцілили в житловий будинок на Херсонщині: постраждала родина.

Також на Миколаївщині на ворожій міні підірвався чоловік.