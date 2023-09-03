Оккупанты безуспешно наступают на трех направлениях, — сводка Генштаба
Идут 557 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. 3 сентября оккупанты нанесли по Украине 39 авиационных ударов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстрелы оккупантов за сутки
В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
В Харьковской области враг нанес авиационный удар в районе Стрелечи и совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. Также россияне на Бахмутском направлении враг нанесли авиационные удары. На этом же направлении оккупанты также били из артиллерии.
Боевые столкновение за сутки
На Лиманском (Луганская обл.) и Авдеевском (Донецкая обл.) направлениях россияне безуспешно пытались наступать. Также силы обороны сдерживают оккупантов на Марьинском направлении.
Россияне не оставляют попыток захватить позиции и в Запорожской области.
"На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Работиного Запорожской области", — сообщает Генштаб.
Успехи ВСУ на фронте
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в возведении Генштаба.
К тому же, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
Напомним, оккупанты попали в жилой дом в Херсонской области: пострадала семья.
Также в Николаевской области на вражеской мини подорвался мужчина.