Оккупанты безуспешно наступают на трех направлениях, — сводка Генштаба

Воины ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб

Идут 557 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. 3 сентября оккупанты нанесли по Украине 39 авиационных ударов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантов за сутки

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

В Харьковской области враг нанес авиационный удар в районе Стрелечи и совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. Также россияне на Бахмутском направлении враг нанесли авиационные удары. На этом же направлении оккупанты также били из артиллерии.

Боевые столкновение за сутки

На Лиманском (Луганская обл.) и Авдеевском (Донецкая обл.) направлениях россияне безуспешно пытались наступать. Также силы обороны сдерживают оккупантов на Марьинском направлении.

Россияне не оставляют попыток захватить позиции и в Запорожской области.

"На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Работиного Запорожской области", — сообщает Генштаб.

Успехи ВСУ на фронте

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в возведении Генштаба.

К тому же, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Напомним, оккупанты попали в жилой дом в Херсонской области: пострадала семья.

Также в Николаевской области на вражеской мини подорвался мужчина.