Окупанти поцілили в житловий будинок на Херсонщині: постраждала родина

Наслідки обстрілу у Херсонській обл. Фото: прокуратура

Російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. Також наслідки обстрілу задокументувала прокуратура.

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У неділю, 3 вересня, окупанти атакували Херсонську область. Дії російських терористів призвели до загибелі мирного жителя. Також є поранені.

"Жодного спокійного дня на Херсонщині. Ворог продовжує бити по цивільних", — прокоментував подію міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Скриншот повідомлення міністра

Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина.

"На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка — поранені і шпиталізовані до лікарні", — інформує Херсонська ОВА.

Наслідки обстрілу у Херсонській області

До того ж від обстрілу постраждав і 37-річний місцевий житель. Він отримав травми обличчя.

Водночас у Херсоні у мікрорайоні Корабел через обстріл осколкові поранення отримав 77-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

"Попередньо, окупанти били по мирним поселенням з артилерії. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", — повідомили у прокуратурі.

Скриншот повідомлення прокуратури

Нагадаємо, вчора окупанти також обстрілювали приватний сектор на Херсонщині.

Також нещодавно росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині.