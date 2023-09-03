Окупанти поцілили в житловий будинок на Херсонщині: постраждала родина
Російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.
Про це повідомляє Херсонська ОВА. Також наслідки обстрілу задокументувала прокуратура.
Що відомо про вечірній обстріл Херсонщини
У неділю, 3 вересня, окупанти атакували Херсонську область. Дії російських терористів призвели до загибелі мирного жителя. Також є поранені.
"Жодного спокійного дня на Херсонщині. Ворог продовжує бити по цивільних", — прокоментував подію міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина.
"На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка — поранені і шпиталізовані до лікарні", — інформує Херсонська ОВА.
До того ж від обстрілу постраждав і 37-річний місцевий житель. Він отримав травми обличчя.
Водночас у Херсоні у мікрорайоні Корабел через обстріл осколкові поранення отримав 77-річний чоловік. Його доправили до лікарні.
"Попередньо, окупанти били по мирним поселенням з артилерії. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", — повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, вчора окупанти також обстрілювали приватний сектор на Херсонщині.
Також нещодавно росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині.