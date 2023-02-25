Загарбники знищили понад 80% житлового фонду Маріуполя, — Генштаб ЗСУ

Окупанти для "відбудови" вимагають у маріупольців документи на квартири, знаючи, що ті згоріли
Російські окупаційні війська продовжують "дивувати" своїм цинізмом. Цього разу загарбники, знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя, для "відбудови" просять документи на квартири.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
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Як загарбники тероризують маріупольців
Знаючи, що всі документи маріупольців разом з усім нажитим згоріли в результаті обстрілів, окупанти цинічно вимагають у людей підтверджувальні папери про наявність житла. Тим, хто надасть такі документи, самопроголошена влада обіцяє надати житло, всі інші — змушені жити просто неба.
Як відомо, окупанти знесли вже понад 80% житлового фонду Маріуполя, залишивши людей без нічого.
Раніше заступник мера міста Петро Андрющенко розповідав, що у Маріуполі люди годинами стоять у черзі, аби отримати тарілку каші.
Також у січні Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі та навколишніх селах цивільні та військові російські окупанти продають свою їжу та сухпайки місцевим жителям. На зароблені таким чином гроші росіяни купують самогон.