Стало відомо, що спричиняє вибухи на складах окупантів у Маріуполі

Україна не має на озброєнні далекобійних ракет власного виробництва

Вибухи та пожежі на складах і базах з військовою технікою російських окупантів у Маріуполі може спричиняти високоточна зброя дальнього радіусу дії. Вона могла вже надійти на озброєння ЗСУ від західних партнерів України.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Події останніх трьох днів у Маріуполі є яскравим підтвердженням того, що наше військово-технічне співробітництво з іноземними партнерами приносить свої плоди та результати", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, ракет, які діють на 120 кілометрів, а саме така відстань відділяє Маріуполь від найближчих бойових позицій української армії, у нас немає.

"Але "бавовна" почалася системна. Це говорить про те, що ми таки нарешті отримали те озброєння, яке дозволяє нам почувати себе більш впевнено. Відповідно, тепер "бавовна" буде скрізь, куди доставатимуть наші ракети", — не виключив Селезньов.

З одного боку, пояснив він, нам британці обіцяли ракети, які є аналогами американських ATACAMS. До того ж США також обіцяли нам певну ракетну номенклатуру.

Що сталося в Маріуполі

21 лютого близько 23:00 у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Це сталося практично вперше із травня 2022 року, відколи із "Азовсталі" вивели полк "Азов".

Вранці 22 лютого в Маріуполі в Кальміуському районі, який перебуває під контролем російських окупантів, вночі прогриміли вибухи. Після вибухів було чути звуки вибухів. В результаті трапилась пожежа на металургійному комбінаті імені Ілліча.

Чергові вибухи у місті пролунали і 23 лютого.

Фото: REUTERS/Marko Djurica