Захватчики уничтожили более 80% жилищного фонда Мариуполя, — Генштаб ВСУ

Оккупанты не прекращают издеваться над жителями города

Российские оккупационные войска продолжают "удивлять" своим цинизмом. В этот раз захватчики, уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя, для "восстановления" просят документы на квартиры.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Как захватчики терроризируют мариупольцев

Зная, что все документы мариупольцев вместе со всем нажитым сгорели в результате обстрелов, оккупанты цинично требуют у людей подтверждающие бумаги о наличии жилья. Тем, кто предоставит такие документы, самопровозглашенная власть обещает дать жилье, все остальные вынуждены жить под открытым небом.

Как известно, оккупанты снесли уже более 80% жилищного фонда Мариуполя, оставив людей без ничего.

Ранее заместитель мэра города Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе люди часами стоят в очереди, чтобы получить тарелку каши.

Также в январе Андрющенко сообщал, что в Мариуполе и окрестных селах гражданские и военные российские оккупанты продают свою еду и сухпайки местным жителям. На заработанные таким образом деньги россияне покупают самогон.