Захватчики уничтожили более 80% жилищного фонда Мариуполя, — Генштаб ВСУ

Оккупанты для "восстановления" требуют у мариупольцев документы на квартиры, зная, что те сгорели
Российские оккупационные войска продолжают "удивлять" своим цинизмом. В этот раз захватчики, уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя, для "восстановления" просят документы на квартиры.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
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Как захватчики терроризируют мариупольцев
Зная, что все документы мариупольцев вместе со всем нажитым сгорели в результате обстрелов, оккупанты цинично требуют у людей подтверждающие бумаги о наличии жилья. Тем, кто предоставит такие документы, самопровозглашенная власть обещает дать жилье, все остальные вынуждены жить под открытым небом.
Как известно, оккупанты снесли уже более 80% жилищного фонда Мариуполя, оставив людей без ничего.
Ранее заместитель мэра города Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе люди часами стоят в очереди, чтобы получить тарелку каши.
Также в январе Андрющенко сообщал, что в Мариуполе и окрестных селах гражданские и военные российские оккупанты продают свою еду и сухпайки местным жителям. На заработанные таким образом деньги россияне покупают самогон.