Окупанти евакуюють свої сім'ї з Криму, — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти

Окупанти продовжують евакуювати свої сім'ї з Кримського півострова. Так, вкотре зафіксовано евакуацію окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Евакуація з Криму

У повідомленні зазначається, що останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, які дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до рф.

Примітно, що на території лівобережної, окупованої росіянами частини Херсонської області зафіксовано втечу колаборантів. "Адміністрація" регіону оголосила добровільну евакуацію до Криму.

Так, в Олешках та Скадовську вже зафіксовано факти втечі місцевих колаборантів до Криму. З 21 лютого зрадники України почали виїжджати до Бахчисараю, Керчі та Сімферополя.

Нагадаємо, що російські окупанти визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська та будують оборонні споруди. Але Крим рано чи пізно повернеться до України. Також окупанти почали зводити оборонні споруди на півночі півострова.