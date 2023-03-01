Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма, — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты

Оккупанты продолжают эвакуировать свои семьи с Крымского полуострова. Так, в очередной зафиксирована эвакуация отдельных категорий граждан с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Эвакуация с Крыма

В сообщении указывается, что в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в россию.

Примечательно, что на территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован бегство коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.

Так, в Олешках и Скадовске уже зафиксированы факты побега местных коллаборантов в Крым. С 21 февраля предатели Украины начали выезжать в Бахчисарай, Керчь и Симферополь.

Напомним, что российские оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину. Также оккупанты начали строить оборонительные сооружения на севере полуострова.