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Окупанти готують евакуацію російських працівників із захопленої ЗАЕС

12 квітня 2023 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти готують евакуацію російських працівників із захопленої ЗАЕС
Російський окупант поряд із Запорізькою АЕС. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої Запорізької атомної електростанції. Вони повинні бути готовими виїхати за першим сигналом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Деталі

Колаборантів та звезених окупантами працівників "Росатому" на Запорізьку атомну електростанцію попередили, що зовсім скоро може розпочатися примусова евакуація. Вони повинні надати список родичів та бути готовими виїхати будь-коли.

Нагадаємо, в Енергодарі російські окупанти викрадають працівники Запорізької атомної електростанції. Вони проводять з ними "профілактичні бесіди" у катівнях та змушують отримувати паспорти РФ.

Також ми писали, що відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити.

Додамо, російські окупанти зіткнулися з суттєвим дефіцитом кадрів для роботи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Водночас у працівників "Росатому", які прибули для роботи на станції із Росії, закінчилися контракти. 

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