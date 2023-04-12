Окупанти готують евакуацію російських працівників із захопленої ЗАЕС

Російський окупант поряд із Запорізькою АЕС. Фото: google.com

Окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої Запорізької атомної електростанції. Вони повинні бути готовими виїхати за першим сигналом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Колаборантів та звезених окупантами працівників "Росатому" на Запорізьку атомну електростанцію попередили, що зовсім скоро може розпочатися примусова евакуація. Вони повинні надати список родичів та бути готовими виїхати будь-коли.

Нагадаємо, в Енергодарі російські окупанти викрадають працівники Запорізької атомної електростанції. Вони проводять з ними "профілактичні бесіди" у катівнях та змушують отримувати паспорти РФ.

Також ми писали, що відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити.

Додамо, російські окупанти зіткнулися з суттєвим дефіцитом кадрів для роботи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Водночас у працівників "Росатому", які прибули для роботи на станції із Росії, закінчилися контракти.