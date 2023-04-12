Оккупанты готовят эвакуацию российских работников из захваченной ЗАЭС
Оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Коллаборантов и свезенных оккупантами работников "Росатома" на Запорожскую атомную электростанцию предупредили, что совсем скоро может начаться принудительная эвакуация. Они должны предоставить список родственников и быть готовыми уехать в любое время.
Напомним, в Энергодаре российские оккупанты похищают работники Запорожской атомной электростанции. Они проводят с ними "профилактические беседы" в пыточных и заставляют получать паспорта РФ.
Также мы писали, что, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.
Добавим, российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из России, истекли контракты.