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Оккупанты готовят эвакуацию российских работников из захваченной ЗАЭС

12 апреля 2023 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты готовят эвакуацию российских работников из захваченной ЗАЭС
Российский оккупант рядом с Запорожской АЭС. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Подробности

Коллаборантов и свезенных оккупантами работников "Росатома" на Запорожскую атомную электростанцию предупредили, что совсем скоро может начаться принудительная эвакуация. Они должны предоставить список родственников и быть готовыми уехать в любое время.

Напомним, в Энергодаре российские оккупанты похищают работники Запорожской атомной электростанции. Они проводят с ними "профилактические беседы" в пыточных и заставляют получать паспорта РФ.

Также мы писали, что, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

Добавим, российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из России, истекли контракты.

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