Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх брати паспорти рф, — ЦНС

Окупант на ЗАЕС

В Енергодарі російські окупанти викрадають працівники Запорізької атомної електростанції. Вони проводять з ними "профілактичні бесіди" у катівнях та змушують отримувати паспорти рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Деталі

"Ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують", — йдеться у повідомленні.

Окупанти приділяють особливу увагу тим, хто не уклав договір з "Росатомом".

У ЦНС наголосили, що росіяни не можуть звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху.

Нагадаємо, відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити.

Також ми писали, що російські окупанти зіткнулися з суттєвим дефіцитом кадрів для роботи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Водночас у працівників "Росатому", які прибули для роботи на станції із росії, закінчилися контракти.

Додамо, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у середу, 5 квітня, відвідає російський анклав Калінінград. Він хоче обговорити безпеку Запорізької АЕС в Україні.