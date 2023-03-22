Окупанти готують спеціальні "військкомати" для примусової мобілізації на Донеччині

23 "військкомати" для новобранців з Донеччини

Російські окупанти почали готувати спеціалізовані "військкомати" для примусової мобілізації на Донеччині. Юнаків з окупованих територій Донеччини візьмуть на військовий облік. Такий указ ще місяць тому підписав так званий керівник Донецького регіону денис пушилін.

Про це повідомляє Центр національного Спротиву.

Росіяни готують мобілізацію

Відтак, юнаки повинні до кінця березня пройти медичну комісію та стати на військовий облік до окупантів. Для цього навіть створили 23 "військкомати".



Ці майбутні воїни, хлопці 2006 року народження. Вони зараз саме закінчують школу, а вже мають стати до лав ворожої армії. Така ситуація склалася через відсутність вільних осіб для призову.



"Призов на окупованих землях є порушенням Женевської конвенції, а саме 51-ї її статті. При цьому саме пушилін своїм підписом ставить себе відповідальним за злочин й, отже, в майбутньому понесе відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що загалом росія вже мобілізувала понад 300 тисяч солдатів. Причинами для цього стали значні втрати, дезертирство та відсутність потрібної кількості добровольців.