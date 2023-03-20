У ЗСУ розповіли, скільки росія мобілізувала солдат для війни в Україні

Російські військові

У росії мобілізували близько 300 тисяч солдатів. Причинами для цього стали значні втрати, дезертирство та відсутність потрібної кількості добровольців.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Загалом нам відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян росії. Вони були направлені для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з’єднань та об’єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ", — розповів Наєв.

За його словами, продовження мобілізаційних заходів та колосальні втрати викликають чимало проблем всередині рф.

"Мова йде і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про організацію протестних мітингів, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема — це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", — зазначив Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ нагадав, що 21 вересня минулого року кремль оголосив часткову мобілізацію. Це рішення було прийнято внаслідок значних втрат росіян в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців.

Наєв додав, що володимир путін підписав указ "про оголошення часткової мобілізації в рф" та фактично легалізував приховану мобілізацію, що триває. Це дозволило російській владі проводити примусовий призов для війни проти України.

Нагадаємо, російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх потреб. Зокрема, через підвищення призовного віку росія планує добитися того, щоб навчання у вищих навчальних закладах не стало підставою для відводу від служби в армії.

Також ми писали, що законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.