23 "военнокомата" для новобранцев из Донбасса

Российские оккупанты начали готовить специализированные "военкоматы" для принудительной мобилизации на Донетчине. Юношей с оккупированных территорий Донбасса возьмут на военный учет. Такой указ еще месяц назад подписал так называемый руководитель Донецкого региона денис пушилин.

Об этом сообщает Центр национального Сопротивления.

Россияне готовят мобилизацию

Так, юноши должны до конца марта пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет к оккупантам. Для этого даже создали 23 "военнокомата".



Эти будущие воины — парни 2006 года рождения. Они сейчас как раз заканчивают школу, а уже должны стать в ряды вражеской армии. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия свободных лиц для призыва.



"Призыв на оккупированных землях является нарушением Женевской конвенции, а именно 51-й ее статьи. При этом именно пушилин своей подписью ставит себя ответственным за преступление и, следовательно, в будущем понесет ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, что в целом россия уже мобилизовала более 300 тысяч солдат. Причинами стали значительные потери, дезертирство и отсутствие нужного количества добровольцев.