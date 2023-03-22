Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области
Российские оккупанты начали готовить специализированные "военкоматы" для принудительной мобилизации на Донетчине. Юношей с оккупированных территорий Донбасса возьмут на военный учет. Такой указ еще месяц назад подписал так называемый руководитель Донецкого региона денис пушилин.
Об этом сообщает Центр национального Сопротивления.
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Россияне готовят мобилизацию
Так, юноши должны до конца марта пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет к оккупантам. Для этого даже создали 23 "военнокомата".
Эти будущие воины — парни 2006 года рождения. Они сейчас как раз заканчивают школу, а уже должны стать в ряды вражеской армии. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия свободных лиц для призыва.
"Призыв на оккупированных землях является нарушением Женевской конвенции, а именно 51-й ее статьи. При этом именно пушилин своей подписью ставит себя ответственным за преступление и, следовательно, в будущем понесет ответственность", — говорится в сообщении.
Напомним, что в целом россия уже мобилизовала более 300 тысяч солдат. Причинами стали значительные потери, дезертирство и отсутствие нужного количества добровольцев.