Окупанти у Херсоні. Фото: armyinform

Між Росією та Україною триває конфлікт навколо лівого берега Херсонщини, де мешкають люди вздовж Дніпра за межами Херсонської області.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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Нова Каховка стала місцем окупації антиукраїнських сил, які вимагають, щоб мешканці першої берегової лінії Дніпра негайно залишили свої будинки. Окупанти також розміщують свою техніку у житлових зонах цих населених пунктів.

Крім того, Росія продовжує грабувати українську інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, у Брилівці близько 150 окупантів розібрали ліфт на брухт.

Це є частиною широкомасштабної руйнації інфраструктури та економіки України на окупованих територіях, що призводить до серйозних проблем для місцевого населення та суспільства загалом.

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою та потребує негайних дій для вирішення конфлікту.

Нагадаємо, що останнім часом до міста Скадовська Херсонської області прибуло близько 300 засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено задля забезпечення правопорядку.