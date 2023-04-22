Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти грабують Херсонську область та проводять евакуацію населення, — ЦНС arrow

Окупанти грабують Херсонську область та проводять евакуацію населення, — ЦНС

22 квітня 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти грабують Херсонську область та проводять евакуацію населення, — ЦНС
Окупанти у Херсоні. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Між Росією та Україною триває конфлікт навколо лівого берега Херсонщини, де мешкають люди вздовж Дніпра за межами Херсонської області.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Читайте також:

Окупанти грабують Херсонську область

Нова Каховка стала місцем окупації антиукраїнських сил, які вимагають, щоб мешканці першої берегової лінії Дніпра негайно залишили свої будинки. Окупанти також розміщують свою техніку у житлових зонах цих населених пунктів.

Крім того, Росія продовжує грабувати українську інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, у Брилівці близько 150 окупантів розібрали ліфт на брухт.

Це є частиною широкомасштабної руйнації інфраструктури та економіки України на окупованих територіях, що призводить до серйозних проблем для місцевого населення та суспільства загалом.

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою та потребує негайних дій для вирішення конфлікту.

Нагадаємо, що останнім часом до міста Скадовська Херсонської області прибуло близько 300 засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено задля забезпечення правопорядку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB