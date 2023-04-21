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Осужденных оккупантов привезли в Херсонскую область, чтобы соблюдать правопорядок, — Генштаб

21 апреля 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Осужденных оккупантов привезли в Херсонскую область, чтобы соблюдать правопорядок, — Генштаб
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В последнее время в город Скадовск Херсонской области прибыло около 300 осужденных, которые составляют подразделение оккупантов. Это было сделано для обеспечения правопорядка. 

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Однако среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий и территориальных уступках в пользу Российской Федерации. Возможно, это сделано для поднятия морального духа захватчиков. В то же время некоторые боевые подразделения, которые ранее находились в городе, постепенно выводятся на временно оккупированную территорию в Автономную Республику Крым.

В Скадовске Херсонской области наблюдается увеличение числа осужденных, которые составляют подразделение оккупантов. Это было сделано, по заявлениям захватчиков, для обеспечения правопорядка в городе. Однако, среди оккупантов ходят слухи о возможном завершении боевых действий и уступке территорий Российской Федерации. Возможно, такие слухи распространяются для того, чтобы поднять моральный дух захватчиков. В то же время, некоторые боевые подразделения, которые ранее находились в городе, постепенно выводятся на временно оккупированную территорию в Автономную Республику Крым.

Напомним, что на временно оккупированных районах Херсонской области враг ищет добровольцев, чтобы пополнить свою армию живой силой. В целом в регионе оккупанты усилили контрдиверсионные меры.

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