Оккупанты грабят Херсонскую область и проводят эвакуацию населения, — ЦНС
Между Россией и Украиной продолжается конфликт вокруг левого берега Херсонщины, где проживают люди вдоль Днепра за пределами Херсонской области.
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.
Оккупанты грабят Херсонскую область
Новая Каховка стала местом оккупации антиукраинских сил, которые требуют, чтобы жители первой береговой линии Днепра незамедлительно покинули свои дома. Оккупанты также размещают свою технику в жилых зонах этих населенных пунктов.
Кроме того, Россия продолжает грабить украинскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Например, в Бриловке около 150 оккупантов разобрали лифт на металлолом.
Это является частью широкомасштабного разрушения инфраструктуры и экономики Украины на оккупированных территориях, что приводит к серьезным проблемам для местного населения и общества в целом.
Ситуация на Херсонщине остается напряженной и требует немедленных действий для решения конфликта.
Напомним, что в последнее время в город Скадовск Херсонской области прибыло около 300 осужденных, которые составляют подразделение оккупантов. Это было сделано для обеспечения правопорядка.