Оккупанты в Херсоне. Фото: armyinform

Между Россией и Украиной продолжается конфликт вокруг левого берега Херсонщины, где проживают люди вдоль Днепра за пределами Херсонской области.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Читайте также:

Оккупанты грабят Херсонскую область

Новая Каховка стала местом оккупации антиукраинских сил, которые требуют, чтобы жители первой береговой линии Днепра незамедлительно покинули свои дома. Оккупанты также размещают свою технику в жилых зонах этих населенных пунктов.

Кроме того, Россия продолжает грабить украинскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Например, в Бриловке около 150 оккупантов разобрали лифт на металлолом.

Это является частью широкомасштабного разрушения инфраструктуры и экономики Украины на оккупированных территориях, что приводит к серьезным проблемам для местного населения и общества в целом.

Ситуация на Херсонщине остается напряженной и требует немедленных действий для решения конфликта.

Напомним, что в последнее время в город Скадовск Херсонской области прибыло около 300 осужденных, которые составляют подразделение оккупантов. Это было сделано для обеспечения правопорядка.