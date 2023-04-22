Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты грабят Херсонскую область и проводят эвакуацию населения, — ЦНС arrow

Оккупанты грабят Херсонскую область и проводят эвакуацию населения, — ЦНС

22 апреля 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты грабят Херсонскую область и проводят эвакуацию населения, — ЦНС
Оккупанты в Херсоне. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Между Россией и Украиной продолжается конфликт вокруг левого берега Херсонщины, где проживают люди вдоль Днепра за пределами Херсонской области

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Читайте также:

Оккупанты грабят Херсонскую область

Новая Каховка стала местом оккупации антиукраинских сил, которые требуют, чтобы жители первой береговой линии Днепра незамедлительно покинули свои дома. Оккупанты также размещают свою технику в жилых зонах этих населенных пунктов.

Кроме того, Россия продолжает грабить украинскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Например, в Бриловке около 150 оккупантов разобрали лифт на металлолом. 

Это является частью широкомасштабного разрушения инфраструктуры и экономики Украины на оккупированных территориях, что приводит к серьезным проблемам для местного населения и общества в целом. 

Ситуация на Херсонщине остается напряженной и требует немедленных действий для решения конфликта.

Напомним, что в последнее время в город Скадовск Херсонской области прибыло около 300 осужденных, которые составляют подразделение оккупантов. Это было сделано для обеспечения правопорядка. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас