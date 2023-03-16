Окупанти грабують оселі українців і купують за вкрадене горілку, — Маляр

Росіяни вивозять награбоване автомобілями та іншою технікою

У Херсонській області російські окупанти грабують українців, прикриваючись антитерористичними заходами. Вкрадене росіяни обмінюють у крамницях на горілку.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Обшуки" в окупації

Російські загарбники на окупованій території Херсонської області грабують місцевих жителів.

Свої злочинні дії окупанти здійснюють під прикриттям "антитерористичних заходів". Росіяни обшукують будинки українців, зокрема, тимчасово залишені власниками, які виїхали на вільну територію.

Куди окупанти дівають вкрадене

Після "антитерористичних обшуків" російські військові, як стало відомо українській розвідці, вивозили вкрадене вантажними автомобілями та іншою технікою.

Це, зокрема, холодильники, пральні машини, телевізори тощо.

Іншим награбованим — дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами — росіяни розраховуються у місцевих крамницях, купуючи в основному алкоголь.

Нагадаємо, що у Василівському районі Запорізької області російські окупаційні війська відбирають зерно у місцевих фермерів. Під виглядом купівлі збіжжя за заниженими цінами відбувається справжня конфіскація майна.

Фото з російських ЗМІ