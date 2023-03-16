Оккупанты грабят дома украинцев и покупают за украденное водку, — Маляр
В Херсонской области российские оккупанты грабят украинцев, прикрываясь антитеррористическими мерами. Украденное россияне обменивают в магазинах на водку.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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"Обыски" в оккупации
Российские захватчики на оккупированной территории Херсонской области грабят местных жителей.
Свои преступные действия оккупанты совершают под прикрытием "антитерористических мер". Россияне обыскивают дома украинцев, в частности, временно оставлены владельцами, выехавшими на свободную территорию.
Куда оккупанты деют украденное
После "антитерористических обысков" российские военные, как стало известно украинской разведке, вывозили украденное грузовыми автомобилями и другой техникой.
Это, в частности, холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.д.
Другим награбленным – мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами – россияне рассчитываются в местных магазинах, покупая в основном алкоголь.
Напомним, что в Васильевском районе Запорожской области российские оккупационные войска отбирают зерно у местных фермеров. Под видом покупки зерна по заниженным ценам происходит настоящая конфискация имущества.
Фото из российских СМИ