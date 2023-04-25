Окупанти й надалі мародерять у Херсонській області, — Генштаб
Російські військові продовжують здійснювати мародерство на території Херсонської області. На ніч сили окупаційних військ обшукують будинки мешканців населеного пункту Кардашинка Скадовського району.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Мародерства у Херсонській області
У повідомленні зазначається, що росіяни не лише обшукують будинки, а й крадуть побутову техніку. Також вони викрадають автомобілі.
Така поведінка Росії не лише порушує права українських громадян, а й створює загрозу миру та безпеці у регіоні. Міжнародна спільнота продовжує закликати Росію до дотримання міжнародних норм та законів, а також припинення порушень на території України.
Нагадаємо, за словами аналітика-полковника Петра Черника, поки що потрібно зберігати інформаційну тишу щодо ситуації на лівому березі Херсонської області та по всій лінії розмежування в цілому. Ворог розбирає та аналізує кожне слово.