Окупанти й надалі мародерять у Херсонській області, — Генштаб

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські військові продовжують здійснювати мародерство на території Херсонської області. На ніч сили окупаційних військ обшукують будинки мешканців населеного пункту Кардашинка Скадовського району.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У повідомленні зазначається, що росіяни не лише обшукують будинки, а й крадуть побутову техніку. Також вони викрадають автомобілі.

Така поведінка Росії не лише порушує права українських громадян, а й створює загрозу миру та безпеці у регіоні. Міжнародна спільнота продовжує закликати Росію до дотримання міжнародних норм та законів, а також припинення порушень на території України.

Нагадаємо, за словами аналітика-полковника Петра Черника, поки що потрібно зберігати інформаційну тишу щодо ситуації на лівому березі Херсонської області та по всій лінії розмежування в цілому. Ворог розбирає та аналізує кожне слово.