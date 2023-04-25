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Окупанти й надалі мародерять у Херсонській області, — Генштаб

25 квітня 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти й надалі мародерять у Херсонській області, — Генштаб
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові продовжують здійснювати мародерство на території Херсонської області. На ніч сили окупаційних військ обшукують будинки мешканців населеного пункту Кардашинка Скадовського району.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У повідомленні зазначається, що росіяни не лише обшукують будинки, а й крадуть побутову техніку. Також вони викрадають автомобілі.

Така поведінка Росії не лише порушує права українських громадян, а й створює загрозу миру та безпеці у регіоні. Міжнародна спільнота продовжує закликати Росію до дотримання міжнародних норм та законів, а також припинення порушень на території України.

Нагадаємо, за словами аналітика-полковника Петра Черника, поки що потрібно зберігати інформаційну тишу щодо ситуації на лівому березі Херсонської області та по всій лінії розмежування в цілому. Ворог розбирає та аналізує кожне слово.

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