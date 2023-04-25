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Оккупанты и дальше мародерят в Херсонской области, — Генштаб

25 апреля 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты и дальше мародерят в Херсонской области, — Генштаб
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военные продолжают совершать мародерство на территории Херсонской области. В ночное время силы оккупационных войск обыскивают дома жителей населенного пункта Кардашинка Скадовского района.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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 В сообщении указывается, что россияне не только обыскивают дома, а и воруют бытовую технику. Также они угоняют автомобили.

Такое поведение России не только нарушает права украинских граждан, но и создает угрозу миру и безопасности в регионе. Международное сообщество продолжает призывать Россию к соблюдению международных норм и законов, а также к прекращению нарушений на территории Украины. 

Напомним, по словам аналитика-полковника Петра Черника, пока нужно сохранять информационную тишину относительно ситуации на левом берегу Херсонской области и по всей линии разграничения в целом. Враг разбирает и анализирует каждое слово.

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