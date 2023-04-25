Полковник Петр Черник прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ на левом берегу Херсона

Военный аналитик и полковник Петр Черник. Фото: Новини.LIVE

Пока нужно сохранять информационную тишину относительно ситуации на левом берегу Херсонской области и по всей линии разграничения в целом. Враг разбирает и анализирует каждое слово.

Об этом сказал военный аналитик и полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Возможно ли контрнаступление ВСУ на левом берегу Херсона

"Я никогда не вдаюсь в детализацию конкретных участков фронта, поскольку противник разбирает каждое наше слово. Не будем давать ему эту информацию, чтобы он не понимал, что происходит на стратегическом направлении. Я на все 100 процентов доверяю нашему Генштабу и всем представителям, которые ответственны за комментирование конкретных участков. Вот когда они прокомментируют и предоставят конкретные объяснения, вот тогда и будем говорить", — сказал Черник.

Он подчеркнул, что пока нужно сохранять информационную тишину о ситуации на левом берегу Херсона и в целом о ситуации по всей линии разграничения.

Напомним, недавно Институт изучения войны оценил возможности Украины для контрнаступления.

Они предполагают, что Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров различных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра, а также достаточное количество всех видов боеприпасов, включая артиллерию, и что Украина сможет проводить длительные высокоточные удары на дальности с HIMARS и других подобных систем, поддерживающие маневровые операции, как это делалось раньше.