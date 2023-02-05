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Окупанти ізолюють дороги Бахмута, — британська розвідка

5 лютого 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бахмут – окупанти ізолювали дороги – звіт британської розвідки
Дороги Бахмута
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом останнього тижня рф продовжувала досягати невеликих успіхів у своїх спробах оточити Бахмут у Донецькій області. Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут та взяти під вогневий контроль головні дороги, що ведуть до міста.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Звіт розвідки

За даними розвідників, протягом останнього тижня рф продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут. Ймовірно, окупанти прострілюють головні дороги до міста.

"M03 і H32 — дві основні дороги в місто для українських захисників — тепер, ймовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню після наступу окупантів", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, встановили контроль над трасою, яка з'єднує Бахмут і Сіверськ.

Водночас у Великій Британії уточнили, що є альтернативні дороги, якими можуть користуватися українські захисники. У той час, як для українських сил залишається кілька альтернативних маршрутів постачання через всю країну, Бахмут стає все більш ізольованим.

Нагадаємо, що росіяни продовжують розповсюджувати фейки про війну. Цього разу вони розповсюджують інформацію, нібито вони увійшли до Бахмута.

Російський пропагандист Борис Рожин поширив відео, де нібито росіяни увійшли до Бахмута і контролюють низку вулиць на півдні міста. Втім, насправді на відео селище Опитне поблизу Бахмута, а не саме місто.

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