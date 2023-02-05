Бахмут - россияне распространяют фейк о захвате города

Российские оккупанты

Россияне продолжают распространять фейки о войне. На этот раз они распространяют информацию, якобы они вошли в Бахмут.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Очередной фейк о Бахмуте

Российский пропагандист Борис Рожин распространил видео, где якобы россияне вошли в Бахмут и контролируют ряд улиц на юге города. Впрочем, на самом деле на видео видно поселок Опытное вблизи Бахмута, а не сам город.

"Такой вброс направлен на то, чтобы взорвать доверие украинцев к командованию и разогнать панику", — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 февраля, в Бахмуте во время оказания помощи мирным жителям погиб волонтер из США Пит Рид. Род, ветеран морской пехоты США, был причислен к списку "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией.

Также сообщалось, что норвежцы Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен были ранены в Бахмуте. Они пытались эвакуировать из прифронтового города раненых после очередной атаки российских оккупационных войск.