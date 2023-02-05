Бахмут - россияне распространяют фейк о захвате города

Россияне распространяют фейк, якобы они вошли в Бахмут, — ЦНС
Россияне продолжают распространять фейки о войне. На этот раз они распространяют информацию, якобы они вошли в Бахмут.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
-
Донецкая область под обстрелами оккупантов: есть раненые и значительные разрушения
-
Вероятность ракетных ударов и дронами по Одессе сохраняется, — Сергей Братчук.
-
Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023
-
Ударных группировок нет: Госпогранслужба о ситуации на границе Украины и Беларуси
-
В Украине из-за агрессии россии погибли 460 детей
-
Графики не работают — в Одесской области введены экстренные отключения: адреса пунктов несокрушимости
-
Осуществлял воздушную разведку: в Донецкой области пограничники "приземлили" вражеский дрон
-
Оккупанты распространяют фейк о захвате Белогоровки, — Гайдай
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова: трое раненых
-
Чили охватили лесные пожары: погибло 23 человека
Очередной фейк о Бахмуте
Российский пропагандист Борис Рожин распространил видео, где якобы россияне вошли в Бахмут и контролируют ряд улиц на юге города. Впрочем, на самом деле на видео видно поселок Опытное вблизи Бахмута, а не сам город.
"Такой вброс направлен на то, чтобы взорвать доверие украинцев к командованию и разогнать панику", — говорится в сообщении.
Напомним, что 2 февраля, в Бахмуте во время оказания помощи мирным жителям погиб волонтер из США Пит Рид. Род, ветеран морской пехоты США, был причислен к списку "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией.
Также сообщалось, что норвежцы Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен были ранены в Бахмуте. Они пытались эвакуировать из прифронтового города раненых после очередной атаки российских оккупационных войск.