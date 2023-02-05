Бахмут - оккупанты изолировали дороги - отчет британской разведки

Оккупанты изолируют дороги Бахмута, — британская разведка
В течение последней недели рф продолжала добиваться небольших успехов в своих попытках окружить Бахмут в Донецкой области. Оккупационные войска пытаются оцепить Бахмут и взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.
Об этом сообщает британская разведка.
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Отчет разведки
По сведениям разведчиков, в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке окружить Бахмут. Вероятно, оккупанты простреливают главные дороги в город.
"M03 и H32 — две основные дороги в город для украинских защитников — теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления оккупантов", — говорится в сообщении.
В свою очередь, боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, установили контроль над трассой, соединяющей Бахмут и Северск.
Вместе с тем в Великобритании уточнили, что есть альтернативные дороги, которыми могут пользоваться украинские защитники. В то время как для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, Бахмут становится все более изолированным.
Напомним, что россияне продолжают распространять фейки о войне. На этот раз они распространяют информацию, якобы они вошли в Бахмут.
Российский пропагандист Борис Рожин распространил видео, где якобы россияне вошли в Бахмут и контролируют ряд улиц на юге города. Впрочем, на самом деле на видео поселок Опытное вблизи Бахмута, а не сам город.