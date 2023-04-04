Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их брать паспорта рф, — ЦНС arrow

Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их брать паспорта рф, — ЦНС

4 апреля 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупант на ЗАЭС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Энергодаре российские оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции. Они проводят с ними "профилактические беседы" в пыточных и заставляют получать паспорта рф.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Подробности

"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", — говорится в сообщении.

Оккупанты уделяют особое внимание тем, кто не заключил договор с "Росатомом".

В ЦНС подчеркнули, что россияне не могут уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности.

Напомним, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

Также мы писали, что российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из россии, истекли контракты.

Добавим, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский анклав Калининград. Он намерен обсудить безопасность Запорожской АЭС в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB