Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их брать паспорта рф, — ЦНС

Оккупант на ЗАЭС

В Энергодаре российские оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции. Они проводят с ними "профилактические беседы" в пыточных и заставляют получать паспорта рф.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", — говорится в сообщении.

Оккупанты уделяют особое внимание тем, кто не заключил договор с "Росатомом".

В ЦНС подчеркнули, что россияне не могут уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности.

Напомним, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

Также мы писали, что российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из россии, истекли контракты.

Добавим, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский анклав Калининград. Он намерен обсудить безопасность Запорожской АЭС в Украине.