Окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті

Співробітник ФСБ. Фото: росЗМІ

Загарбники планують перетворити захоплені вищі навчальні заклади для підготовки кадрів для ФСБ та поліції. Для цього вони хочуть використати мелітопольський університет.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Навчання майбутніх фсбшників

Окупанти мають намір проводити курси для потенційних співробітників ФСБ та поліції у будинках захоплених вишів — МДПУ імені Б. Хмельницького та ТДАТУ ім. Д. Моторного.

Вони вже спробували створити навчальний заклад під назвою МДУ у цих приміщеннях. Попри привабливу назву та пропозицію безкоштовного навчання, не вдалося залучити потрібну кількість студентів. У результаті вони перетворили навчальний заклад на контрольовану територію.

З нового навчального року планується розпочати навчання співробітників для МВС та доданий курс "спеціалізація з захисту інформації", який має стати підготовчим класом для ФСБ.

Додатково, були оголошені плани щодо "обмінних програм", пропонуючи студентам можливість навчатися в Росії. Це свідчить про те, що через цей "університет-міст" окупанти, можливо, мають намір вербувати кадри для поліції та спецслужб з подальшим навчанням на російській території.

Нагадаємо, що росіяни планують зробити зі школярів окупованого Мелітополя операторів дронів . За наказом президента РФ Володимира Путіна, у захопленому місті учнів старших класів навчатимуть основним військовим навичкам.