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Окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті

9 серпня 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті
Співробітник ФСБ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Загарбники планують перетворити захоплені вищі навчальні заклади для підготовки кадрів для ФСБ та поліції. Для цього вони хочуть використати мелітопольський університет.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти мають намір проводити курси для потенційних співробітників ФСБ та поліції у будинках захоплених вишів — МДПУ імені Б. Хмельницького та ТДАТУ ім. Д. Моторного.

Вони вже спробували створити навчальний заклад під назвою МДУ у цих приміщеннях. Попри привабливу назву та пропозицію безкоштовного навчання, не вдалося залучити потрібну кількість студентів. У результаті вони перетворили навчальний заклад на контрольовану територію.

З нового навчального року планується розпочати навчання співробітників для МВС та доданий курс "спеціалізація з захисту інформації", який має стати підготовчим класом для ФСБ.

Додатково, були оголошені плани щодо "обмінних програм", пропонуючи студентам можливість навчатися в Росії. Це свідчить про те, що через цей "університет-міст" окупанти, можливо, мають намір вербувати кадри для поліції та спецслужб з подальшим навчанням на російській території.

Нагадаємо, що росіяни планують зробити зі школярів окупованого Мелітополя операторів дронів . За наказом президента РФ Володимира Путіна, у захопленому місті учнів старших класів навчатимуть основним військовим навичкам.

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