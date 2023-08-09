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Оккупанты хотят обучать будущих фсбшников в мелитопольском пединституте

9 августа 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты хотят обучать будущих фсбшников в мелитопольском пединституте
Сотрудник ФСБ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Захватчики планируют преобразовать захваченные высшие учебные заведения для подготовки кадров для ФСБ и полиции. Для этого они хотят использовать мелитопольский университет.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупанты намерены проводить курсы для потенциальных сотрудников ФСБ и полиции в зданиях захваченных вузов - МГПУ имени Б. Хмельницкого и ТГАТУ имени Д. Моторного.

Они уже попытались создать учебное заведение под названием МГУ в этих помещениях. Несмотря на привлекательное название и предложение бесплатного обучения, не удалось привлечь нужное число студентов. В результате, они преобразовали учебное заведение в контролируемую территорию.

С нового учебного года, планируется начать обучение сотрудников для МВД и добавлен курс "специализация по защите информации", который призван стать подготовительным классом для ФСБ.

Дополнительно, были объявлены планы по "обменным программам", предлагая студентам возможность учиться в России. Это свидетельствует о том, что через данный "университет-мост", оккупанты возможно намерены вербовать кадры для полиции и спецслужб с дальнейшим обучением на российской территории.

Напомним, что россияне планируют сделать из школьников оккупированного Мелитополя операторов дронов. По приказу президента РФ Владимира Путина, в захваченном городе учеников старших классов будут учить основным военным навыкам.

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