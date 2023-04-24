Окупанти хочуть поставити українських дітей до реєстру військового обліку РФ, — Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Уніан

В окупованих територіях ворожа армія націлилася на дітей , які вже у 14 років можуть отримати російські паспорти та в майбутньому стати призовниками. Окупанти взяли під контроль дані дітей, включаючи їх до кремлівського реєстру виборців, а потім до єдиного реєстру військового обліку Росії. Це дозволить у майбутньому видавати електронні повістки до військкомату.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

РФ націлилася на дітей із окупованих територій

Федоров сказав, що це не просто формальності: окупанти активно зомбують дітей уже з дитинства, щоб виростити майбутнє гарматне м'ясо та рабів. Діти в окупованих територіях перебувають під особливою загрозою, оскільки вони можуть стати жертвами маніпуляцій та примусової мобілізації.

Тому важливо усвідомити, що відбувається в окупованих територіях та боротися за захист прав дітей. Необхідно налагодити міжнародний тиск на окупантів, щоб вони припинили примус дітей до участі у військових конфліктах та не дозволяли їм ставати рабами. Крім того, потрібно допомогти дітям, які потрапили до зони конфлікту, забезпечивши їм доступ до освіти та захисту їхніх прав.

Тільки тоді можна сподіватися на те, що діти на окупованих територіях будуть захищені та матимуть можливість вільно вибирати своє майбутнє, а не стати гарматним м'ясом у руках окупантів.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.