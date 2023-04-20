Маляр рассказала, как захватчики "зомбируют" молодежь на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Как оккупанты "зомбируют" молодежь на оккупированных территориях
По словам Маляр, оккупанты начали мощную пропагандистскую кампанию по добровольной отправке школьников с временно оккупированных украинских территорий в так называемые специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму.
"В указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил российской федерации", — рассказала замминистра обороны.
Кроме того, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, так как скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке.
Напомним, недавно прокуроры зафиксировали очередные преступления боевиков ЧВК "Вагнер". Они принудительно депортировали детей из Бахмута в неизвестном направлении.