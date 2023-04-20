Маляр рассказала, как захватчики "зомбируют" молодежь на оккупированных территориях

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Армия Inform

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Как оккупанты "зомбируют" молодежь на оккупированных территориях

По словам Маляр, оккупанты начали мощную пропагандистскую кампанию по добровольной отправке школьников с временно оккупированных украинских территорий в так называемые специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму.

"В указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил российской федерации", — рассказала замминистра обороны.

Кроме того, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, так как скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке.

Напомним, недавно прокуроры зафиксировали очередные преступления боевиков ЧВК "Вагнер". Они принудительно депортировали детей из Бахмута в неизвестном направлении.