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Оккупанты хотят поставить украинских детей в реестр военного учета РФ, — Федоров

24 апреля 2023 20:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты хотят поставить украинских детей в реестр военного учета РФ, — Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Униан
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированных территориях вражеская армия нацелилась на детей, которые уже в 14 лет могут получить российские паспорта и в будущем стать призывниками. Оккупанты взяли под контроль данные детей, включая их в кремлевский реестр избирателей, а затем в единый реестр военного учета России. Это позволит в будущем выдавать электронные повестки в военкомат.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров сказал, что это не просто формальности: оккупанты активно зомбируют детей уже с детства, чтобы вырастить будущее пушечное мясо и рабов. Дети в оккупированных территориях находятся под особой угрозой, так как они могут стать жертвами манипуляций и принудительной мобилизации.

Поэтому важно осознать, что происходит в оккупированных территориях и бороться за защиту прав детей. Необходимо наладить международное давление на оккупантов, чтобы они прекратили принуждение детей к участию в военных конфликтах и не позволяли им становиться рабами. Кроме того, нужно помочь детям, попавшим в зону конфликта, обеспечив им доступ к образованию и защите их прав.

Только тогда можно надеяться на то, что дети на оккупированных территориях будут защищены и получат возможность свободно выбирать свое будущее, а не стать пушечным мясом в руках оккупантов.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи.

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