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Окупанти хочуть прискорити паспортизацію підлітків на Луганщині

18 серпня 2023 05:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти хочуть прискорити паспортизацію підлітків на Луганщині
Російські окупанти на Луганщині. Фото: Еспресо TV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вимагають від колаборантів у тимчасово окупованих районах Луганської області провести паспортизацію підлітків до 1 жовтня. Для контролю над цим процесом прибудуть спостерігачі з Москви.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Перед головним колаборантом регіону — Леонідом Пасічніком — було поставлено завдання примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня. Для того в регіон прибули "спостерігачі" з Москви, які мають на меті впровадити низку заходів й перевірити їх виконання. В кожен із захоплених районів буде направлена комісія, яка шукатиме підлітків без паспорта ворога", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього будуть залучені російські "волонтери" з кремлівських молодіжних рухів, які здійснюватимуть обхід будинків.

"Дітям пропонують за отримання паспорта безкоштовний відпочинок, а також погрожують їх батькам відсутністю соціальних виплат або недопущенням дитини до навчання", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

Нещодавно ми також писали, як українцям відновити втрачений паспорт під час війни. Для оформлення нового документа українці можуть звернутися у підрозділ ДМС України; центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж в центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

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