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Окупанти обіцяють підліткам гроші за отримання паспорта РФ

9 липня 2023 12:37
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Окупанти обіцяють підліткам гроші за отримання паспорта РФ
Український та російський паспорти. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє гроші за отримання російських паспортів.

"Так, за отримання паспортів РФ 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону", — йдеться у повідомленні. 

Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей і погрожують їхнім батькам депортацією. Все для того, аби ті отримали паспорт держави-агресора.

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