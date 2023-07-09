Окупанти обіцяють підліткам гроші за отримання паспорта РФ

Український та російський паспорти. Фото: google

На тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють підліткам гроші, аби вони отримали паспорт РФ. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє гроші за отримання російських паспортів.

"Так, за отримання паспортів РФ 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях затримують дітей і погрожують їхнім батькам депортацією. Все для того, аби ті отримали паспорт держави-агресора.