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Оккупанты хотят ускорить паспортизацию подростков в Луганской области

18 августа 2023 05:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты хотят ускорить паспортизацию подростков в Луганской области
Российские оккупанты в Луганской области. Фото: Эспрессо TV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики требуют от коллаборантов во временно оккупированных районах Луганской области провести паспортизацию подростков до 1 октября. Для контроля за этим процессом прибудут наблюдатели из Москвы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Перед главным коллаборантом региона — Леонидом Пасичником — была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября. Для того в регион прибыли "наблюдатели" из Москвы, которые намерены ввести ряд мер и проверить их выполнение. из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта врага", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому будут привлечены российские "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут совершать обход домов.

"Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению", — добавили в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне обещают подросткам деньги, чтобы они получили паспорт РФ. Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона.

Недавно мы также писали, как украинцам восстановить утраченный паспорт во время войны. Для оформления нового документа украинцы могут обратиться в подразделение ГТС Украины; центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или же в центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

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