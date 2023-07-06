Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти хочуть створити аварійну ситуацію на ЗАЕС: заява Енергоатому arrow

Окупанти хочуть створити аварійну ситуацію на ЗАЕС: заява Енергоатому

6 липня 2023 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти хочуть створити аварійну ситуацію на ЗАЕС: заява Енергоатому
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти хочуть створити нову загрозу на Запорізькій атомній електростанції. Вони планують перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину". 

Про це повідомляє Енергоатом.

Читайте також:

Аварійна ситуація на ЗАЕС

В Енергоатомі розповіли, що так званий "керівник" окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження про переведення четвертого енергоблока у стан "гарячого зупину".

"Однак, враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", — йдеться у повідомленні.

До того ж російські окупанти не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". В Енергоатомі зазначили, що у разі роботи двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" — на АЕС є загроза настання аварійної ситуації. 

В Енергоатомі зазначили, що український персонал ніяк не може вплинути на ситуацію, адже постійно терпить погрози та залякування. 

"І, розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!" — йдеться у повідомленні.

Пост
Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. У вівторок, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз