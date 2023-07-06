Окупанти хочуть створити аварійну ситуацію на ЗАЕС: заява Енергоатому

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Російські окупанти хочуть створити нову загрозу на Запорізькій атомній електростанції. Вони планують перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину".

Про це повідомляє Енергоатом.

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В Енергоатомі розповіли, що так званий "керівник" окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження про переведення четвертого енергоблока у стан "гарячого зупину".

"Однак, враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", — йдеться у повідомленні.

До того ж російські окупанти не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". В Енергоатомі зазначили, що у разі роботи двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" — на АЕС є загроза настання аварійної ситуації.

В Енергоатомі зазначили, що український персонал ніяк не може вплинути на ситуацію, адже постійно терпить погрози та залякування.

"І, розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!" — йдеться у повідомленні.

Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. У вівторок, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.