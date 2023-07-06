Оккупанты хотят создать аварийную ситуацию на ЗАЭС: заявление Энергоатома

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Российские оккупанты хотят создать новую угрозу на Запорожской атомной электростанции. Они планируют перевести энергоблок №4 в состояние "горячей остановки".

Об этом сообщает Энергоатом.

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Аварийная ситуация на ЗАЭС

В Энергоатоме рассказали, что так называемый "руководитель" оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уже выдал соответствующее распоряжение о переводе четвертого энергоблока в состояние "горячего останова".

"Однако, учитывая подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС, Каховское водохранилище обезвожено, а значит при запуске большего количества энергоблоков в работу, водоснабжения для охлаждения реакторов может быть недостаточно", — говорится в сообщении.

К тому же российские оккупанты не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в "холодную остановку". В Энергоатоме отметили, что в случае работы двух энергоблоков в состоянии "горячей остановки" — на АЭС есть угроза наступления аварийной ситуации.

В Энергоатоме отметили, что украинский персонал никак не может повлиять на ситуацию, ведь постоянно терпит угрозы и запугивания.

"И, понимая последствия таких действий, на прошлой неделе часть атомщиков Запорожской АЭС покинула станцию, не желая участвовать в замыслах россиян. Ведь такими действиями захватчики в очередной раз подвергают опасности весь мир!" — говорится в сообщении.

Пост Энергоатома. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. Во вторник, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатки.