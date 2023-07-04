Ситуація на ЗАЕС: Зеленський виступив із заявою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН/Ковальчук Віктор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти ймовірно підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.

Про це президент розповів у щоденному відеозверненні.

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"Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати", — заявив Зеленський.

За його словами, радіація є загрозою для всього світу, тому ЗАЕС має бути в безпеці від будь-яких інцидентів. Президент зазначив, що в держав є власні розвідувальні можливості, "щоб точно знати — що відбувається і хто в цьому винен".



"Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить — і не може не бачити! — що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший", — заявив український лідер.

Зеленський додав, що світ не відреагував вчасно й масштабно на підрив Каховської ГЕС, що може підштовхнути Росію на новий злочин. Тому світовим обов'язком, за словами президента, є зупинити Кремль.

"Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що в Росії поширюють дезінформацію про те, що Збройні сили України збираються атакувати Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що Україна нібито застосує ракету з боєголовкою, де є радіоактивні відходи.