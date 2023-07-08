Окупанти хочуть віддавати житло українців росіянам, аби заохотити працювати на ЗАЕС

Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: BBC Російська служба

Окупаційна адміністрація планує забирати нерухомість місцевих жителів в Енергодарі. Це робиться для того, щоб залучити російських громадян на роботу на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє ГУР.

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"Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато", — йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко 6 липня відвідав ЗАЕС. Його приїзд збігся із публікацією даних про мінування станції російськими силами.

Офіційна мета відвідування Кирієнка полягала в ознайомленні із ситуацією на ЗАЕС та оцінці загальної безпеки. Неформально кажучи, посланець Путіна був залучений в усуненні паніки та вирішенні проблемних моментів, пов'язаних із набором персоналу на станцію.

Також повідомляється, що після початку масштабного конфлікту більшість кваліфікованих працівників ЗАЕС або залишили окуповані території, або відмовилися від підписання контрактів, запропонованих "Росатомом".

Спроби залучити російських фахівців виявились неуспішними. Попри високу заробітну плату та пільги, багато фахівців відмовляються від переїзду на Запорізьку АЕС.

"Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участі Кирієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодара", — зазначили у розвідці.

Плани передбачають переселення до 4,5 тисяч російських громадян. Проте кількість охочих працювати на Запорізькій АЕС залишається невеликою.

Нагадаємо, у вівторок увечері, 4 липня, Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Того ж дня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

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