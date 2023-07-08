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Оккупанты хотят отдавать жилье украинцев россиянам, чтобы поощрить работать на ЗАЭС

8 июля 2023 10:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты хотят отдавать жилье украинцев россиянам, чтобы поощрить работать на ЗАЭС
Российский оккупант возле ЗАЭС. Фото: BBC Русская служба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оккупационная администрация планирует отбирать недвижимость местных жителей в Энергодаре. Это делается для того, чтобы привлечь российских граждан на работу на Запорожскую АЭС

Об этом сообщает ГУР.

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"Планируется, что таким образом будет расселено до 4500 россиян. Впрочем, желающих ехать на ЗАЭС немного", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко 6 июля посетил ЗАЭС. Его приезд совпал с публикацией данных о минировании станции российскими силами.

Официальная цель посещения Кириенко заключалась в ознакомлении с ситуацией на ЗАЭС и оценке общей безопасности. Неформально говоря, посланец Путина был задействован в устранении паники и решении проблемных моментов, связанных с набором персонала на станцию.

Также сообщается, что после начала масштабного конфликта большинство квалифицированных работников ЗАЭС либо покинули оккупированные территории, либо отказались от подписания контрактов, предложенных "Росатомом".

Попытки привлечь российских специалистов оказались неуспешными. Несмотря на высокую заработную плату и льготы, многие специалисты отказываются от переезда на Запорожскую АЭС.

"Полученные данные говорят о том, что было организовано совещание с участием Кириенко и руководителя Запорожской области Евгения Балицкого по вопросу дополнительного стимулирования потенциальных работников из России. Для этого власти планируют предложить россиянам жилье, конфискованное у украинцев, покинувших Энергодар", — отметили в разведке.

Планы предусматривают переселение до 4,5 тысячи российских граждан. Однако число желающих работать на Запорожской АЭС остается невеликим.

Напомним, во вторник вечером, 4 июля, Вооруженные силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. В тот же день на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также в Минздраве дали рекомендации, как поступить в случае, если радиационная авария застала вас на улице.

 

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